Полиция задержала 13 человек во время празднования Дня независимости Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 6 декабря. /ТАСС/. Полиция Хельсинки задержала в общей сложности 13 человек во время акций по случаю Дня независимости Финляндии, который отмечается 6 декабря. Об этом ведомство сообщило в пятницу в Twitter.

"Полиция задержала в общей сложности 13 человек", - говорится в сообщении. В основном среди задержанных те, кто пытался помешать проведению акций и устроить беспорядки.

В столице Финляндии в пятницу проходит несколько демонстраций. Всего полицейским поступили уведомления о проведении шести различных акций, в том числе движения уличных антимигрантских патрулей "Солдаты Одина", собравшей 250 участников, и акции "Хельсинки без нацистов", в которой участвовали 2,7 тыс. человек.