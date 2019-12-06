{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция задержала 13 человек во время празднования Дня независимости Финляндии

В основном среди задержанных те, кто пытался устроить беспорядки

ХЕЛЬСИНКИ, 6 декабря. /ТАСС/. Полиция Хельсинки задержала в общей сложности 13 человек во время акций по случаю Дня независимости Финляндии, который отмечается 6 декабря. Об этом ведомство сообщило в пятницу в Twitter.

"Полиция задержала в общей сложности 13 человек", - говорится в сообщении. В основном среди задержанных те, кто пытался помешать проведению акций и устроить беспорядки.

В столице Финляндии в пятницу проходит несколько демонстраций. Всего полицейским поступили уведомления о проведении шести различных акций, в том числе движения уличных антимигрантских патрулей "Солдаты Одина", собравшей 250 участников, и акции "Хельсинки без нацистов", в которой участвовали 2,7 тыс. человек.

Теги
Финляндия
Реклама на ТАСС
Саммит "нормандской четверки" в Париже
Зеленский заявил, что настроен на конкретный результат на встрече с Путиным
По словам украинского президента, он хочет привезти в Киев понимание того, что все "хотят постепенно завершить эту трагическую войну"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС