Полиция применила в Афинах и Патрах слезоточивый газ против анархистов

АФИНЫ, 6 декабря. /ТАСС/. Греческая полиция применила в пятницу вечером в Афинах и Патрах слезоточивый газ против анархистов, которые стали забрасывать ее сотрудников бутылками с зажигательной смесью и камнями, сообщили правоохранительные органы. Беспорядки произошли по окончанию массовых шествий, ежегодно проходящих в этот день в память о 15-летнем подростке Алексисе Григоропулосе, которого 6 декабря 2008 года застрелил полицейский.

В Афинах в массовом шествии от Афинского университета до парламента Греции в центре города приняли участие, по оценкам организаторов, более 10 тыс. человек. Полиция оценивает количество участников в 3 тыс. Марш прошел спокойно, без инцидентов, и колонны направились затем от парламента с центральной площади Синтагма в район Эксархия. Там, вблизи от Политехнического института - колыбели студенческого восстания 1973 года против войск профашистской хунты "черных полковников" - анархисты начали нападать на отряды спецназа, забрасывая их "коктейлями Молотова" и камнями. Они также попытались соорудить баррикады из подожженных мусорных баков. Полиция применила слезоточивый газ для рассеивания участников беспорядков.

Движение транспорта на ряде центральных афинских улиц перекрыто в течение всего дня. С 10:00 по местному времени (11:00 мск) по указанию полиции не работает на вход и выход пассажиров центральная станция метро "Панепистимио" ("Университет"), поезда проходят ее без остановки.

В целом в пятницу около 4 тыс. полицейских обеспечивают безопасность в Афинах и других городах Греции в связи с демонстрациями и шествиями в день памяти о погибшем 11 лет назад 15-летнем подростке. Как сообщило греческое Министерство по делам защиты граждан, к охране порядка на улицах привлечены полицейские из всех его подразделений, в том числе спецназ и представители антитеррористической службы. Под усиленную охрану взяты государственные и правительственные здания, посольства, представительства иностранных компаний, впервые полицейские дежурят на Акрополе и на находящейся в центре Афин горе Ликавитос, где имеется смотровая площадка с видом на парламент.

Убийство Григоропулоса в 2008 году привело к беспрецедентным для Греции столкновениям молодежи с полицией, погромам и поджогам сотен магазинов, банков, бензоколонок и автомашин, которые длились около трех недель. По данным Торговой палаты Афин, тогда 565 магазинам был нанесен ущерб на сумму €200 млн. С тех пор ежегодно в стране 6 декабря проходят шествия и демонстрации, которые, как правило, завершаются стычками анархистов с полицией небольших масштабов.