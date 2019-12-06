Спецпредставитель США по Сирии прибыл с визитом в Ирак

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в четверг прибыл с визитом в Ирак, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество двух стран в борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

В рамках визита у Джеффри запланированы переговоры с представителями местных властей высокого ранга, а также поездка в Иракский Курдистан.

"В ходе встреч Джеффри подчеркнет нашу поддержку сил безопасности Ирака и курдских военизированных формирований "пешмерга" [аналог регулярной армии курдской автономии] в борьбе против ИГ, а также подтвердит приверженность США сильному, суверенному и процветающему Ираку", - говорится в сообщении.