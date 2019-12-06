Зеленский заявил, что настроен на конкретный результат на встрече с Путиным

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках переговоров "нормандской четверки", и что он ожидает конкретных результатов от этой встречи. Об этом украинский президент заявил в эфире телеканала "Украина" .

"Да, все двусторонние встречи будут у всех президентов", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли двусторонние переговоры президентов Украины и РФ. Зеленский заявил, что "хочет вернуться с конкретными результатами" из Парижа и привезти на Украину "понимание и ощущение того, что все (переговорщики) хотят постепенно завершить эту трагическую войну".

"Я хочу результат, единственное из-за чего я переживаю, что встретимся и скажем: "Мы планируем...". Я очень не люблю нерезультативность. Единственное, из-за чего я нервничаю - я очень не люблю безрезультатности переговоров. Это единственное, чего я боюсь", - сказал он, отвечая на вопрос, испытывает ли он некий страх перед этой встречей.

Зеленский заявил, что видит настрой на диалог со стороны РФ, что подтверждается ранее осуществленным взаимным обменом удерживаемыми лицами, а также возвращением на Украину военных кораблей, задержанных РФ вследствие инцидента в Керченском проливе. "Это был сигнал, и я вижу, что РФ готова к разговору", - заявил украинский президент.

Обмен пленными

Зеленский отметил, что хочет добиться ясности в вопросе дальнейшего обмена удерживаемыми лицами, прекращения огня и установления мира в Донбассе.

"Если мы идем по Минску - обмен людей - что это - обмен "всех на всех"? Есть списки согласованные и несогласованные. Сколько людей и когда мы можем вернуть домой?", - сказал Зеленский. Он также заявил, что эти конкретные результаты должны касаться и ситуации, связанной с прекращением огня в Донбассе."20 раз все говорили, что будет прекращен огонь, 20 раз это оглашалось и 20 раз это ничем не окончилось. Для меня важно, с чем я вернусь домой в родную Украину", - заявил президент.

Зеленский также задался вопросом, что если говорить о прекращении огня, то кто в итоге за это должен будет нести ответственность.

Украинский президент признал, что на встрече в Париже "всего добиться не удастся, назвав "победой" сам факт того, что эти переговоры состоятся.

Минские соглашения

Зеленский отметил, что он имеет собственное видение последовательности выполнения пунктов минских соглашений, но не хотел бы говорить о подробностях, чтобы не сорвать саммит "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

"Честно говоря, не готов отвечать сейчас так на этот вопрос, - ответил он эксперту, который спросил, хочет ли Киев пересмотра минских соглашений. - Потому что это сейчас может повлиять... кто-то может сорвать встречу в "нормандском формате" просто. Я не готов сейчас рисковать возможностью этой важной для Украины встречи".

До вопроса эксперта Зеленский сказал: "Я точно буду говорить про границу. У нас другой план по поводу границы, каким образом это передается и каким образом когда Украина контролирует границу".

В начале своего выступления Зеленский также коснулся вопроса выборов и описал свою позицию более подробно. "Моя позиция очень проста, что в момент выборов, когда они случатся, в временно оккупированном Донецке и Луганске, в этот момент Украина должна полностью контролировать нашу границу", - сказал президент. "Об этом договориться будет очень сложно и это правда", - добавил он.

Минские соглашения про выборы

Комплекс мер по выполнению минских соглашений, известный под названием "Минск-2", как и принятая впоследствии "формула Штайнмайера", которую Украина этой осенью официально одобрила, четко прописывает последовательность шагов по урегулированию конфликта в Донбассе. Упрощенно эта последовательность выглядит так: сначала принимается закон об особом статусе Донбасса, затем в регионе проводятся местные выборы. В день выборов закон об особом статусе вводится в действие на временной основе. На следующий день начинается процесс "восстановления контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта". Но окончательная передача границы происходит только после проведения на Украине конституционной реформы с закреплением в законодательстве страны на постоянной основе особого статуса так называемых отдельных районов Донецкой и Луганской областей. При этом условием закрепления этого статуса на постоянной основе является подтверждение со стороны БДИПЧ ОБСЕ того факта, что выборы на указанных территориях прошли с соблюдением всех норм этой организации. При этом весь этот процесс должен происходить "в консультациях и по согласованию" с представителями Донбасса.