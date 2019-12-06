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Профильный комитет Сената США обсудит законопроект о признании РФ спонсором терроризма

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США 11 декабря обсудит законопроект, который обязывает американского госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной - спонсором терроризма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте комитета.

Инициатива "обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной - спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями".

В составляемый внешнеполитическим ведомством США список стран - спонсоров терроризма входят на данный момент Иран, КНДР, Сирия и Судан. Внесение страны в этот перечень означает, что другие государства или иностранцы могут попасть под американские санкции в случае заключения с ней торговых сделок.

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