{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МВД Боливии считает, что Моралес и Мадуро должны находиться в тюрьме

Артуро Мурильо заявил, что экс-президент Боливии и глава Венесуэлы нанесли ущерб своим странам и убили много людей

ТАСС, 6 декабря. Министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо считает, что экс-президент страны Эво Моралес, а также глава Венесуэлы Николас Мадуро должны быть арестованы и отправлены в тюрьму. Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse, опубликованном в пятницу.

"Николас Мадуро закончит [свою политическую карьеру] в очень холодной тюрьме вместе с Эво Моралесом. Они нанесли ущерб [своим] странам, убили много людей", - заявил Мурильо.

Глава МВД также отметил, что в случае возвращения Моралеса в Боливию "никто не гарантирует, что он не отправится прямо в тюрьму".

Теги
Моралес, ЭвоМадуро, НиколасБоливияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеПолитический кризис в Боливии
Реклама на ТАСС
Саммит "нормандской четверки" в Париже
Зеленский заявил, что настроен на конкретный результат на встрече с Путиным
По словам украинского президента, он хочет привезти в Киев понимание того, что все "хотят постепенно завершить эту трагическую войну"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС