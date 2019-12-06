Глава МВД Боливии считает, что Моралес и Мадуро должны находиться в тюрьме

ТАСС, 6 декабря. Министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо считает, что экс-президент страны Эво Моралес, а также глава Венесуэлы Николас Мадуро должны быть арестованы и отправлены в тюрьму. Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse, опубликованном в пятницу.

"Николас Мадуро закончит [свою политическую карьеру] в очень холодной тюрьме вместе с Эво Моралесом. Они нанесли ущерб [своим] странам, убили много людей", - заявил Мурильо.

Глава МВД также отметил, что в случае возвращения Моралеса в Боливию "никто не гарантирует, что он не отправится прямо в тюрьму".