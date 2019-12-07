Правящая партия выиграла парламентские выборы в Доминике

ГАВАНА, 7 декабря. /ТАСС/. Находящаяся у власти Лейбористская партия Доминики, по предварительным данным, одержала победу на выборах в Палату собрания (однопалатный парламент), в которых приняли участие более 50 тыс. граждан.

Представители лейбористов стали лидерами голосования в 17 избирательных округах из 21, свидетельствуют данные на сайте избирательной комиссии карибской страны, которая сообщает, что данные по точному числу голосов будут сообщены после полного подсчета.

Доминика - парламентская республика в составе Содружества, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие колонии. Законодательная власть принадлежит Палате собрания, которая обладает правом вносить изменения в конституцию, решать вопросы налогообложения и госдолга с санкции премьер-министра. Парламент также может выносить главе государства импичмент двумя третями голосов.

В составе парламента 21 депутат и девять сенаторов, также в него входят спикер (если до избрания он не был членом палаты) и генеральный прокурор. Срок полномочий членов парламента составляет пять лет. На данный момент в состав Палаты собрания Доминики входят 15 представителей Лейбористской партии и 6 депутатов от Объединенной партии трудящихся.

Лейбористская партия Доминики обещает продолжить свою политику по финансированию социальных программ, развивать сектор туризма путем снижения налогов для малого бизнеса, строительства международного аэропорта при финансовой поддержке Китая и реконструкции дорожной сети, создания новых рекреационных зон.