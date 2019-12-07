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WP: Помпео намерен обсудить с Лавровым контроль над вооружениями, Сирию и Украину

В свою очередь агентство Associated Press сообщило, что госсекретарь США и глава МИД России по итогам встречи проведут пресс-конференцию

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео намерен обсудить со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 10 декабря в Вашингтоне двусторонние отношения, контроль над вооружениями, ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США.

"Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, обсудят такие вопросы, вызывающие разногласия между двумя странами, как Сирия, Украина, Венесуэла и контроль над вооружениями", - отметил источник издания.

Последний раз глава МИД РФ посещал Вашингтон в 2017 году и был принят тогда президентом США Дональдом Трампом.

По данным агентства Associated Press, главы внешнеполитических ведомств проведут по итогам переговоров пресс-конференцию. Предыдущая личная встреча Лаврова и Помпео состоялась в сентябре на полях Генассамблеи ООН.

5 декабря в МИД РФ подтвердили ТАСС, что возможность визита Лаврова в Вашингтон 10 декабря прорабатывается.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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