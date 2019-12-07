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ВС США утверждают, что их пропавший в Ливии беспилотник мог быть сбит российскими ПВО

По словам командующего АФРИКОМ Стивена Таунсенда, управляющие средствами ПВО "не знали о том, что беспилотник принадлежит США в тот момент, когда открыли по нему огонь"
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© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

ТАСС, 7 декабря. Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) считает, что их пропавший в конце ноября в небе над Ливией беспилотник мог быть сбит российскими средствами ПВО. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

В сообщении не указывается, на каком уровне и на основании каких данных были сделаны такие выводы. Приводится лишь высказывание командующего АФРИКОМ Стивена Таунсенда, который в беседе с Reuters озвучил требования вернуть американской стороне обломки сбитого аппарата. По его мнению, управляющие средствами ПВО "не знали о том, что беспилотный летательный аппарат принадлежит США в тот момент, когда открыли по нему огонь".

Официальный представитель командования Кристофер Карни, в свою очередь, в очередной раз повторил утверждения о якобы находящихся в стране "российских наемниках".

Российская сторона неоднократно опровергала соответствующие заявления. Так, Кремль назвал "уткой" заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" России в деле урегулирования ситуации в Ливии, а глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что утверждения о том, что "российские наемники" присутствуют в Ливии, являются слухами.

Ситуация в Ливии

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. 4 апреля последний объявил о начале операции в столице с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ быть готовыми к обороне всем подконтрольным ему военизированным формированиям, которые начали кампанию "Вулкан гнева" для противодействия штурму со стороны ЛНА. Вооруженное противостояние привело к гибели сотен людей, появлению тысяч беженцев и разрушению важных объектов инфраструктуры.

За это время войска Хафтара неоднократно наносили воздушные удары по столичному международному аэропорту Митига и летной академии в Мисурате (200 км к востоку от Триполи), утверждая, что на территории находящихся там воздушных гаваней располагаются пункты управления беспилотниками, которые используются для атак на позиции ЛНА при помощи турецких военных специалистов.

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