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Акции протеста во Франции

Забастовка транспортников парализовала движение во Франции

Наиболее сложная обстановка сложилась в метро Парижа

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Крупная забастовка работников общественного транспорта продолжается во Франции третий день подряд. Как сообщила радиостанция France Info, массовая акция фактически парализовала движение в Париже и других городах республики.

Наиболее сложная обстановка сложилась в парижском метро. Нормально работают только две линии, на которых поезда управляются электронной системой и курсируют без машинистов. Лишь частично обеспечено движение еще по четырем линиям. Все остальные, около десяти, полностью остановлены.

Как отмечает радиостанция, в субботу не более трети трамваев выйдут на парижские линии, в основном соединяющие окраины с городами-спутниками столицы и играющие важную роль в транспортной системе города. На парижские автобусные линии будет выпущено не более 40% машин.

Городская электричка RER будет обслуживать в субботу свою парижскую часть лишь с 13:00 до 18:00 по местному времени, причем на линии выйдет менее половины составов. Все остальное время ее подземные станции в Париже будут полностью закрыты, тогда как движение на пригородных участках отчасти продолжится. В целом забастовка транспортников в Париже продлится как минимум до конца понедельника.

Пустые вокзалы

В субботу по железным дорогам страны будет курсировать лишь около 15% высокоскоростных экспрессов TGV и всего 5-10% междугородних поездов. В настоящее время полностью остановлено движение на крупной ветке между южными городами Тулуза и Нарбонна, имеющей ключевое значение для этого региона. Лишь 5% рейсов будут доступны на линии между Лионом и Греноблем и 13% - между Марселем и Тулоном.

Сильные нарушения в движении ожидаются и на международных маршрутах. В настоящее время крупнейшие парижские вокзалы - Лионский, Северный и Монпарнас практически пусты, тогда как даже в воскресные дни на них обычно многолюдно.

Блокированы автодороги

Одновременно с этим свою забастовку начали проводить с утра субботы водители большегрузных фур. В частности, они намерены блокировать в районе Парижа движение по автостраде А4, соединяющей столицу со Страсбургом. Водители-дальнобойщики протестуют против увеличения налогов и роста цен на бензин, требуют от государства защитить их от несправедливой, по их мнению, конкуренции со стороны иностранных водителей.

В понедельник ситуация на транспорте во Франции рискует лишь ухудшиться. Национальное общество железных дорог рекомендовало жителям соседних с Парижем городов отказаться от попыток воспользоваться ее линиями. Эксперты предупреждают, что платформы, переполненные людьми, ожидающими поездов, представляют большую опасность. Представитель одной из ассоциаций пассажиров сообщил в эфире телеканала BFMTV, что уже имели место бунты групп граждан, уставших ожидать поездов.

Многодневные протесты

Забастовка на транспорте является лишь частью проводящихся в декабре массовых протестов трудящихся. Так, крупная общенациональная забастовка была проведена во Франции 5 декабря в связи с планами правительства упразднить 42 особых пенсионных режима, благодаря которым работники отдельных отраслей, в том числе железнодорожники и энергетики, могут выходить на пенсию раньше и при этом получать больше. Также власти намерены продлить для всех категорий граждан периоды пенсионных взносов. Правительство считает необходимым пойти на такие меры, чтобы избежать многомиллиардного дефицита в финансировании пенсионной системы в обозримом будущем.

5 декабря, по данным МВД, в более чем 240 акциях протеста во Франции приняли участие около 800 тыс. человек. По утверждениям профсоюза Всеобщая конфедерация труда (ВКТ), одного из основных организаторов протестов, число манифестантов приближалось к 1,5 млн. В понедельник должно быть принято решение о новом общенациональном дне протеста, который состоится в этом случае 10 декабря.

В первый день недели должны пройти переговоры представителей профсоюзов с правительством. В среду премьер-министр Франции Эдуар Филипп намерен выступить с разъяснениями относительно намеченной реформы пенсионной системы, однако, по мнению телеканала BFMTV, это вряд ли снизит накал социальных протестов в стране.

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ФранцияАкции протеста во Франции
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