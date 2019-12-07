Забастовка транспортников парализовала движение во Франции

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Крупная забастовка работников общественного транспорта продолжается во Франции третий день подряд. Как сообщила радиостанция France Info, массовая акция фактически парализовала движение в Париже и других городах республики. Наиболее сложная обстановка сложилась в парижском метро. Нормально работают только две линии, на которых поезда управляются электронной системой и курсируют без машинистов. Лишь частично обеспечено движение еще по четырем линиям. Все остальные, около десяти, полностью остановлены. Как отмечает радиостанция, в субботу не более трети трамваев выйдут на парижские линии, в основном соединяющие окраины с городами-спутниками столицы и играющие важную роль в транспортной системе города. На парижские автобусные линии будет выпущено не более 40% машин.

La gare Lille Flandres vide en pleine heure de pointe. La grève entraîne la suppression de tous les TER au moins jusqu’à 16h. pic.twitter.com/VDH1paqsO3 — France Bleu Nord (@fbleunord) December 5, 2019

Городская электричка RER будет обслуживать в субботу свою парижскую часть лишь с 13:00 до 18:00 по местному времени, причем на линии выйдет менее половины составов. Все остальное время ее подземные станции в Париже будут полностью закрыты, тогда как движение на пригородных участках отчасти продолжится. В целом забастовка транспортников в Париже продлится как минимум до конца понедельника. Пустые вокзалы В субботу по железным дорогам страны будет курсировать лишь около 15% высокоскоростных экспрессов TGV и всего 5-10% междугородних поездов. В настоящее время полностью остановлено движение на крупной ветке между южными городами Тулуза и Нарбонна, имеющей ключевое значение для этого региона. Лишь 5% рейсов будут доступны на линии между Лионом и Греноблем и 13% - между Марселем и Тулоном. Сильные нарушения в движении ожидаются и на международных маршрутах. В настоящее время крупнейшие парижские вокзалы - Лионский, Северный и Монпарнас практически пусты, тогда как даже в воскресные дни на них обычно многолюдно. Блокированы автодороги Одновременно с этим свою забастовку начали проводить с утра субботы водители большегрузных фур. В частности, они намерены блокировать в районе Парижа движение по автостраде А4, соединяющей столицу со Страсбургом. Водители-дальнобойщики протестуют против увеличения налогов и роста цен на бензин, требуют от государства защитить их от несправедливой, по их мнению, конкуренции со стороны иностранных водителей.

#5decembre2019 Des milliers de manifestants sont dans les rues de #Toulouse cet après-midi, dans le cadre d'une grève nationale contre la réforme des retraites. #greve5decembre #France #Macronpic.twitter.com/xD1iwahh1Y" — Mireille Paradis (@ParadisMireille) December 5, 2019