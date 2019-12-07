В Греции задержали 77 человек за участие в беспорядках

АФИНЫ, 7 декабря. /ТАСС/. Органы правопорядка Греции задержали 77 человек за участие в беспорядках, произошедших в пятницу в нескольких городах страны по окончании массовых шествий в память о 15-летнем подростке Алексисе Григоропулосе, которого 6 декабря 2008 года застрелил полицейский. Вандалы нанесли ущерб 21 объекту, в том числе 13 магазинам, сообщило в субботу Министерство по делам защиты граждан Греции.

"В целом в Афинах, Патрах и Салониках были задержаны 77 человек, из них 19 были затем арестованы. В Патрах задержаны 19 человек, из них аресту подверглись семь. Восемь человек были задержаны в Салониках, из них двое были арестованы. Трое полицейских получили ранения - один в Афинах, двое в Патрах", - говорится в сообщении.

По данным министерства, беспорядки не имели большого масштаба и быстро ликвидировались полицией. "Вчерашние запланированные мероприятия и марши в память о Григоропулосе в разных городах страны проходили без особых проблем. Полицейские силы немедленно реагировали на группы лиц, которые пытались совершить незаконные действия и нападали на сотрудников полиции, забрасывая их "коктейлями Молотова" и другими предметами", - отметили в правоохранительных органах.

Погромы в различных районах Афин

Сообщается, однако, что после этих беспорядков уже ночью неизвестные лица напали на 21 объект в различных районах столичной области Аттика и нанесли им материальный ущерб. В частности, вандалы в течение получаса повредили витрины 13 магазинов, фасады зданий двух районных налоговых инспекций и государственной водной компании в Афинах, а также нанесли ущерб пяти банкоматам. Разгромлены также четыре автобусные остановки в центре столицы.

В 03:15 ночи (04:15 мск) неизвестные заложили взрывное устройство в автосалоне в столичном районе Эгалео. Механизм сработал, и четыре машины были повреждены. Полиция в целом задержала семь человек, которые подозревались в причастии к нападениям, однако все они были позднее освобождены.

4 тыс. полицейских на улицах

В целом в пятницу около 4 тыс. полицейских обеспечивали безопасность в Афинах и других городах Греции в связи с демонстрациями и шествиями в день памяти о погибшем подростке. Как сообщило греческое министерство по делам защиты граждан, к охране порядка на улицах были привлечены полицейские из всех его подразделений, в том числе спецназ и представители антитеррористической службы.

Убийство Григоропулоса в 2008 году привело к беспрецедентным для Греции столкновениям молодежи с полицией, погромам и поджогам сотен магазинов, банков, бензоколонок и автомашин, которые длились около трех недель. По данным торговой палаты Афин, тогда 565 магазинам был нанесен ущерб на сумму €200 млн. С тех пор ежегодно в стране 6 декабря проходят шествия и демонстрации, которые, как правило, завершаются стычками анархистов с полицией.