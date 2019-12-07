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Белорусская оппозиция проводит в Минске акцию против углубления интеграции с Россией

С инициативой проведения одной из акций выступил сопредседатель незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Представители белорусской оппозиции проводят в субботу в центре Минска несанкционированную акцию против углубления интеграции Белоруссии с Россией, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Несколько сотен участников акции создали "живую цепь" от здания цирка вдоль проспекта Независимости. Другая часть активистов собралась на Октябрьской площади, они пришли сюда с национальными флагами и другой символикой. Сотрудники милиции предупреждают по мегафону, что акция не разрешена городскими властями, поэтому призывают разойтись.

С инициативой проведения акции на Октябрьской площади выступил сопредседатель незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец.

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