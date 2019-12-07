В Киеве пройдут массовые протесты в день саммита "нормандской четверки" в Париже

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Несколько массовых акций протеста, в их числе и митинг трех оппозиционных фракций Рады, запланированы в центре Киева в день проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"8 и 9 декабря в центре Киеве пройдут пять акций протестов с заявленным участием несколько десятков тысяч человек. Места проведения митингов будут патрулировать 3 тыс. правоохранителей", - цитирует его украинское агентство УНИАН.

Руководство Нацполиции призвало участников запланированных акций соблюдать требования законодательства.

"Мы провели ряд встреч с организаторами этих акций. Наша позиция - все они не должны переходить черту закона. В круглосуточном режиме развернута работа ситуационного центра МВД. Мы будем контролировать ситуацию и оперативно принимать решения", - сказал Яровой.

Саммит лидеров "нормандского формата" запланирован на 9 декабря в Париже. Руководители трех украинский партий - "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" призвали граждан и общественные организации выйти 8 декабря на акцию, чтобы призвать власть не нарушать "красные линии" в ходе встречи лидеров "нормандской четверки". Они уверены, что власть не должна допускать никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса страны, а также относительно "деоккупации и возвращения Крыма". Кроме того, руководители оппозиционных партий назвали "красной линией" выборы на неподконтрольных территориях в Донбассе до "выполнения условий безопасности и деоккупации". Лидеры партий также предупредили власть о том, чтобы она не прекращала международные судебные процессы против России.