Британский министр заявила, что "вмешательство" РФ в выборы должно вызывать беспокойство

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Ники Морган выступила с утверждением, что якобы имеющее место российское вмешательство в британские парламентские выборы, намеченные на 12 декабря, должно быть причиной для беспокойства. Об этом она сказала в субботу в эфире телеканала Sky News .

Заявления Могран стали ответом на просьбу ведущего прокомментировать распространенную британской газетой The Daily Telegraph информацию о том, что опубликованные в социальных сетях документы, компрометирующие правящую Консервативную партию Великобритании, могут быть частью дезинформационной кампании, которую якобы проводит Россия.

"Конечно, мы должны быть обеспокоены", - сказала министр, добавив, что обстоятельства публикации указанных документов "имеют совокупность признаков российского вмешательства". "Мы должны это ясно осознавать, смотреть за этим с точки зрения наших демократических процессов", - отметила Морган.

Газета The Daily Telegraph 2 декабря со ссылкой на выводы неправительственной организации Атлантический совет и американской аналитической компании Graphika сообщила, что скандальные документы в конце октября были опубликованы на сайте Reddit пользователем, писавшем на английском с особенностями, характерными для носителей русского языка. Он разместил ссылку на 450-страничный британский правительственный доклад для закрытого пользования, в котором описывался ход идущих уже два года переговоров с США о заключении торгового соглашения с Великобританией после Brexit.

Эксперты считают появление документов в соцсетях за считанные недели до выборов целенаправленной "информационной операцией", к которой может быть причастна иностранная держава. При этом представитель компании Graphika Бен Ниммо признает, что в настоящий момент у специалистов не хватает информации для того, чтобы сказать, кто именно стоит за публикацией компромата на консерваторов.

Москва последовательно заявляет о том, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах. На прошлой неделе новый посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин призвал британских политиков не спекулировать перед выборами на вопросах, касающихся России. По словам посла, есть люди, "которые непорядочно эксплуатируют российскую тему, стремясь набрать на этом политические очки".