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Глава МИД Ирана сообщил об освобождении иранского ученого, арестованного в США

Масуда Солеймани обменяли на находившегося в иранском заключении американца Сиюэ Вэна

ТЕГЕРАН, 7 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил об освобождении арестованного в США иранского ученого Масуда Солеймани в обмен на находившегося в иранском заключении американского гражданина Сиюэ Вэна. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter.

"Рад, что профессор Масуд Солеймани и господин Сиюэ Вэн вскоре воссоединятся со своими семьями. Спасибо всем тем, кто принимал участие, в особенности правительству Швейцарии", - написал Зариф.

Иранский ученый-гематолог Масуд Солеймани был арестован в октябре 2018 года в Чикаго. Ему были предъявлены обвинения в попытке при помощи иранских студентов переправить запрещенные препараты из США в Иран. Иранская сторона настаивает, что задержание было безосновательным и незаконным.

Американский исследователь Сиюэ Вэн был арестован иранскими силами безопасности 8 августа 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в передаче конфиденциальной информации Госдепартаменту. Вашингтон неоднократно заявлял о незаконности задержания и призвал власти Ирана освободить Вэна.

Теги
СШАИранЗариф, Мохаммад Джавад
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