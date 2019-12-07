Зеленский созвал закрытое заседание СНБО перед встречей "нормандской четверки"

С чем Зеленский едет в Париж

Непредсказуемость "нормандского саммита". С чем Зеленский едет в Париж

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский созвал закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для обсуждения предстоящей встречи в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом в субботу сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

"Накануне саммита в нормандской формате президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Встреча, на которой присутствуют все члены СНБО, проходит в закрытом режиме в офисе главы государства", - говорится в сообщении.

Саммит лидеров "нормандской четверки" запланирован на 9 декабря в Париже.