{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Зеленский созвал закрытое заседание СНБО перед встречей "нормандской четверки"

Встреча проходит в офисе президента Украины
На эту тему
Непредсказуемость "нормандского саммита". С чем Зеленский едет в Париж

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский созвал закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для обсуждения предстоящей встречи в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом в субботу сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

"Накануне саммита в нормандской формате президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Встреча, на которой присутствуют все члены СНБО, проходит в закрытом режиме в офисе главы государства", - говорится в сообщении.

Саммит лидеров "нормандской четверки" запланирован на 9 декабря в Париже.

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Россия - Белоруссия
Лукашенко перед встречей с Путиным изучил все сообщения СМИ, посвященные его визиту
Москва и Минск немало сделали для интеграции в рамках Союзного государства, считает белорусский лидер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС