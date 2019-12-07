Эрдоган: Турция не уйдет из Сирии, пока об этом не попросит народ этой страны

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

АНКАРА, 7 декабря. /ТАСС/. Турция не намерена выводить своих военных из Сирии до тех пор, пока об этом не попросит народ этой страны. Об этом заявил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле. Трансляцию ведет телеканал Ntv.

"Пока сирийский народ не скажет: "спасибо, вы уже можете уходить", мы не можем покинуть эту страну", - подчеркнул турецкий лидер.

Турецкие войска провели три вооруженные операции против курдских "Сил народной самообороны", которые составляют костяк СДС. В результате в провинции Алеппо был оккупирован район Африн, а на северо-востоке Сирии создана зона безопасности.