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Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

Эрдоган: Турция не уйдет из Сирии, пока об этом не попросит народ этой страны

До тех пор турецкие военные не могут покинуть республику, отметил президент Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган AP Photo/Burhan Ozbilici
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo/Burhan Ozbilici
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АНКАРА, 7 декабря. /ТАСС/. Турция не намерена выводить своих военных из Сирии до тех пор, пока об этом не попросит народ этой страны. Об этом заявил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле. Трансляцию ведет телеканал Ntv.

"Пока сирийский народ не скажет: "спасибо, вы уже можете уходить", мы не можем покинуть эту страну", - подчеркнул турецкий лидер.

Турецкие войска провели три вооруженные операции против курдских "Сил народной самообороны", которые составляют костяк СДС. В результате в провинции Алеппо был оккупирован район Африн, а на северо-востоке Сирии создана зона безопасности.

Теги
СирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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