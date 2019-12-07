Лукашенко перед встречей с Путиным изучил все сообщения СМИ, посвященные его визиту

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко внимательно изучил все, что пишут в прессе и Telegram-каналах о российско-белорусских переговорах, перед тем, как приехать на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Лукашенко заявил в начале встречи с российским лидером.

"Я сейчас смотрел телевидение, все каналы российские, пересмотрел другие, перечитал Telegram-каналы, как многие сейчас. Все задаются вопросом в России, с чем Лукашенко едет, чего он приехал вообще", - сказал президент Белоруссии.

Обращаясь к Путину, он отметил, что Россия и Белоруссия немало сделали для интеграции в рамках Союзного государства. "Мы немало сделали, но мало говорим о том, что сделали. А надо было бы", - сказал Лукашенко.