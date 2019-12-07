Профсоюзы железнодорожников Франции активизируют протесты против пенсионной реформы

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Три основных профсоюза французских железнодорожников выступили в субботу с призывом к своим участникам активизировать в ближайшие дни акции протеста против намеченной правительством реформы пенсионной системы. Об этом сообщило агентство France Presse.

Решение было принято в городе Монтрёй (к востоку от Парижа) в ходе совместного заседания руководства отделений железнодорожников профсоюзов CGT (ВКТ, Всеобщая конфедерация труда), Unsa (Юнса) и SUD (Сюд). "Мы призываем продолжить [начатое в четверг] движение протеста в эти субботу и воскресенье и затем усилить его, начиная с понедельника. Это необходимо для того, чтобы продемонстрировать правительству, что мы требуем отозвать из парламента законопроект о пенсионной реформе", - заявил агентству AFP Лоран Брюн, возглавляющий железнодорожников в ВКТ.

Он подчеркнул при этом, отвечая на вопрос, продолжатся ли стачки и в период рождественских праздников, что "железнодорожники проводят бессрочную акцию". "Но мы надеемся, что все же правительство даст положительный ответ до этой даты", - добавил он.

Представители профсоюзов указали при этом на то, что они не намерены соглашаться на объявленную правительством поблажку - отмену льготного режима пенсий только для тех, кто в ближайшее время поступит на службу, при сохранении прежнего уровня выплат и сроков выхода для всех остальных железнодорожников. При этом профсоюзы сообщили, что представители правительства в ходе состоявшихся в минувшую пятницу переговоров уже пошли на попятный, отказавшись от ряда положений прежних планов по реорганизации особого режима пенсий железнодорожников.

Начатая в четверг забастовка на транспорте продолжается в субботу во Франции в крупных масштабах. На линии в этот день выходят лишь 15% высокоскоростных экспрессов TGV и всего 5-10% междугородних поездов. Движение на ряде важных железнодорожных веток полностью остановлено. На понедельник Национальное управление железных дорог (SNCF) даже рекомендовало парижанам и жителям парижского региона отказаться от планов использования железных дорог, поскольку переполненные поезда и перроны будут представлять для них "очень серьезную опасность".