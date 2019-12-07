Помощник Зеленского заявил, что минские соглашения "нуждаются в уточнении"

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Минские соглашения были заключены пять лет тому назад и нуждаются в уточнении. Такое мнение высказал помощник президента Украины Андрей Ермак в опубликованном в субботу интервью немецкой газете Die Welt .

"Новое украинское руководство не только на словах, но и на деле доказало, что соблюдает все обязательства в рамках минских договоренностей, например, посредством отвода войск в согласованных пунктах по линии фронта. Мы ожидаем от противоположной стороны такой же готовности", - утверждал Ермак, отвечая на вопрос об ожиданиях относительно саммита "нормандской четверки". "При этом ясно, что минские соглашения заключены пять лет назад и нуждаются в уточнении", - считает он.

Помощник Зеленского подчеркнул, что Киев надеется на поддержку европейских партнеров - Франции и Германии - на переговорах в нормандском формате. "То, что саммит после многих переносов вообще состоится уже в этом году, является первым успехом Украины и политики президента Зеленского", - полагает он.

Касаясь реализации "формулы Штайнмайера", Ермак отметил, что она "должна стать частью украинского законодательства и только регулировать изменение особого статуса некоторых частей Донецкой и Луганской областей с временного на постоянное состояние". "Что касается проведения местных выборов, то самое важное, что они должны пройти в соответствии с украинским законодательством, которое предусматривает, что выборы не могут состояться, если на территории Украины присутствуют какие-либо иностранные военные подразделения, группировки и оружие", - заявил он. Первым шагом на пути к урегулированию в Донбассе Ермак назвал "действительно устойчивое перемирие и освобождение украинских пленных".

Формула, названная по имени предложившего ее бывшего главы МИД, а ныне президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.