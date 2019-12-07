Киев надеется на скорый официальный визит Зеленского в Вашингтон

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Украины надеются на то, что в скором времени состоится официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом заявил помощник главы государства Андрей Ермак в опубликованном в субботу интервью немецкой газете Die Welt.

Политик отметил, что скандал, разразившийся вокруг разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского от 25 июля, - это "внутреннее дело" Соединенных Штатов. "События, которые обсуждаются, в частности, во время слушаний в Конгрессе США, в большинстве своем относятся ко времени до президентства Зеленского", - утверждал Ермак.

"Реагировать на отдельные высказывания в ходе американских дискуссий мы не видим повода", - сказал он. "Впрочем, мы надеемся, что в скором времени дойдет до официального визита президента Зеленского в Вашингтон", - добавил Ермак.