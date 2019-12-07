Турция против вручения Нобелевской премии писателю Хандке из-за его позиции по Сребренице

АНКАРА, 7 декабря. /ТАСС/. Турция выступает против вручения Нобелевской премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке, который ранее заявил, что относится к событиям в Сребренице как к конфликту между двумя братскими народами. Об этом заявил в субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"В понедельник Нобелевская премия по литературе будет вручена Петеру Хандке, который отрицает геноцид в Боснии и является сторонником [первого президента Сербии Слободана] Милошевича. Это циничное решение должно быть отменено. Как вы можете присудить награду безнравственному человеку, не обладающему чувством стыда?" - написал представитель Эрдогана на своей странице в Twitter.

Министерство национальной обороны также высказалось против позиции писателя. "Мы ожидаем отказа от этой исторической ошибки, которая глубоко ранит любого добросовестного человека, а Нобелевская премия вновь станет объектом критики и обсуждения", - говорится в распространенном коммюнике оборонного ведомства.

Критика и протесты против присуждения ему высокой награды начались сразу же после объявления Шведской академией своего решения в начале октября. Главным аргументом противников Хандке стало его эссе "Зимняя поездка на реки Дунай, Сава, Морава и Дрина, или Справедливость для Сербии", написанное в 1996 году. Выдержки из него используются как подтверждение отрицания им геноцида боснийцев.

Трагедия в Сребренице

В 1992 году Сребреницу заняли боснийские мусульмане, которые, по некоторым данным, уничтожили здесь до 1995 года несколько тысяч сербов из числа мирного населения. В 1993 году по резолюции Совета Безопасности ООН город был объявлен демилитаризованной зоной, однако размещенный рядом с ним контингент миротворцев не выполнил задачу по разоружению бошняков.

В июле 1995 года в Сребреницу вошли войска Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича, организовавшего эвакуацию мусульман в город Тузла.

По данным западных СМИ, в ходе эвакуации начались массовые расстрелы бошняков, но официальных подтверждений данного факта нет. Утверждается, что были убиты от 500 до 8 тыс. человек, включая гражданских лиц и подростков. Однако есть предположения, что цифра в 8 тыс. завышена за счет обнаружения в захоронениях неопознанных останков, среди которых как мирные сербы, так и военные бошняки, погибшие в боях.

Ряд историков полагает, что растиражированная в СМИ фальсификация данных о геноциде бошняков-мусульман послужила предлогом для интервенции НАТО в Боснию в 1995 году.

Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии (МТБЮ) охарактеризовал события в Сребренице как геноцид и обвинил в причастности к ним порядка 20 человек, главным образом сербов. Большинство из них было приговорено к длительным срокам заключения. В феврале 2007 года убийства в Сребренице были признаны геноцидом Международным судом ООН. Россия, неоднократно критиковавшая МТБЮ за политическую пристрастность, в июле 2015 года наложила вето на резолюцию СБ ООН, содержащую осуждение "преступления геноцида, которое было совершено в Сребренице".