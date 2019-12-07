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Нобелевская премия - 2019

Посол Косова в Швеции бойкотирует церемонию вручения Нобелевской премии из-за Хандке

В Приштине рассчитывают, что посол Албании "будет действовать аналогичным образом"

СТОКГОЛЬМ, 7 декабря. /ТАСС/. Посол частично признанной Республики Косово в Швеции не будет присутствовать на церемонии вручения Нобелевской премии 10 декабря.

"Косово не будет участвовать в Нобелевской церемонии в Стокгольме в этом году. Я подтверждаю, что наш посол <...> будет бойкотировать мероприятие из-за неоднозначного лауреата Нобелевской премии Петера Хандке, друга и сторонника политики Милошевича", - написал в субботу глава МИД Косова Беджет Пацоли в Facebook. Пацоли также ожидает, что посол Албании "будет действовать аналогичным образом".

Все иностранные послы в Швеции традиционно приглашаются Нобелевским фондом на церемонию вручения премии в Стокгольмскую филармонию.

Вручение премии в Стокгольмской филармонии пройдет 10 декабря в день смерти ее учредителя Альфреда Нобеля. Как объявил Нобелевский комитет в октябре, Петер Хандке получит премию за "влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта". Он является одним из самых известных немецкоязычных авторов современности: с 1966 года он написал около 100 работ, включая пьесы, романы, сценарии и переводы классиков.

Решение Нобелевского комитета присудить премию Хандке вызвало волну критики и протестов. Выдержки из его эссе "Зимняя поездка на реки Дунай, Сава, Морава и Дрина, или Справедливость для Сербии", написанного в 1996 году, его противники использовали в качестве главного аргумента в том, что писатель отрицает геноцид боснийцев. От работы с Хандке также отказывались театры после того, как писатель посещал в гаагской тюрьме первого президента Сербии Слободана Милошевича, а затем выпустил эссе о процессе над ним и в итоге выступил с речью на похоронах опального югославского лидера.

Теги
АлбанияБосния и ГерцеговинаШвецияСербияМилошевич, СлободанНобелевская премия - 2019Хандке, Петер
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