Во Франции около 6 тыс. "желтых жилетов" вышли на улицы

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Манифестации "желтых жилетов" прошли в субботу в ряде крупных французских городов, в том числе в Париже, Нанте, Марселе и Бордо. По данным радиостанции France Info, они собрали в целом около 6 тыс. человек в 56-й по счету день протеста.

Более 1 тыс. "желтых жилетов" прошли в Париже многокилометровый путь от Министерства экономики и финансов до южной окраины столицы. Шествие сопровождалось несколькими столкновениями с полицией. Они произошли, когда группы агрессивно настроенных манифестантов попытались прорваться на соседние улицы, чтобы присоединиться там к колонне активистов профсоюза Всеобщая конфедерация труда, которые вышли на марш в знак несогласия с пенсионной реформой.

Полиция использовала слезоточивый газ, чтобы удержать нападавших на расстоянии. Манифестация завершилась несколькими часами спустя и ознаменовалась мелкими стычками хулиганов с полицией, которая не позволила колонне выйти к площади Версальских ворот, где в это время выставочный комплекс покидали несколько тысяч посетителей.

Наиболее бурно проходила акция протеста в Нанте, как это уже неоднократно происходило в этом году. В ней участвовало не менее 2,8 тыс. человек. Радикалы из числа "желтых жилетов" и "Черного блока" попытались прорвать кордон полиции и проникнуть в центр города. Они забрасывали стражей порядка камнями и бутылками, громили трамвайные остановки, поджигали мусорные баки и разбили несколько витрин. Полиция применила слезоточивый газ и задержала двух человек.

В Бордо еще до начала манифестации стражи порядка задержали 13 человек, у которых были обнаружены бутылки с зажигательной жидкостью, взрывпакеты, начиненные гвоздями, молотки и отвертки. Благодаря мерам, принятым полицией, манифестация в этом городе прошла спокойно.

В Марселе состоялась совместная акция "желтых жилетов" и активистов профсоюза Всеобщая конфедерация труда. Она проводилась в знак протеста против предстоящей реформы пенсионной системы. По данным префектуры полиции, на улицы вышли 1,8 тыс. человек. Колонну возглавил лидер политического движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, который после окончания марша сообщил в интервью телеканалу BFM, что "манифестация была абсолютно мирной".