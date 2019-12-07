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Трамп: освобождение Ираном ученого из США доказывает, что страны могут договориться

Действующий президент США отметил, что исследователь был взят под стражу, когда главой американской администрации был Барак Обама
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ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Освобождение американского исследователя Сиюэ Вэна, который с 2016 года находился под стражей в Иране, свидетельствует о способности Вашингтона и Тегерана достичь договоренности. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в субботу в Twitter.

"Спасибо Ирану за очень честные переговоры. Как видите, мы можем заключить сделку", - написал американский лидер. Он заострил внимание на том, что исследователь был взят под стражу в Иране, когда главой американской администрации был Барак Обама.

Теги
Обама, БаракСШАИранТрамп, Дональд
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