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Нетаньяху обсудил с Путиным безопасность Израиля

Лидеры двух стран также переговорили о ситуации в Сирии

ТАСС, 7 декабря. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин в ходе проведенного в пятницу телефонного разговора обсудили Иран, Сирию и безопасность Израиля. Об этом Нетаньяху сообщил на своей странице в Twitter.

"Я поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным об Иране, ситуации в Сирии и потребностях Израиля в области безопасности, а также о предотвращении столкновений между Армией обороны Израиля и ВС России", - говорится в сообщении.

6 декабря пресс-служба Кремля сообщила о том, что Путин и Нетаньяху по телефону обсудили вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, а также планируемый в январе 2020 года визит президента РФ в Израиль.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИранСирияИзраильНетаньяху, Биньямин
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