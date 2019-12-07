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Трамп считает, что КНДР не будет предпринимать никакие враждебные действия в отношении США

Американский лидер отметил, что "у него очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном"

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Пхеньян не будет предпринимать никакие враждебные действия в отношении Вашингтона. Об этом американский лидер заявил в субботу журналистам перед вылетом в штат Флорида.

"Я буду удивлен, если Северная Корея станет действовать враждебно. У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Думаю, мы оба хотим, чтобы так и оставалось. Он знает, что мне предстоит участие в выборах. Не думаю, что он хочет вмешиваться в этот процесс", - сказал он.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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