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В Пентагоне заявили, что Россия обогнала США в разработке гиперзвуковых вооружений

По словам министра обороны США, раньше США "однозначно лидировали" в этом вопросе

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Глава Пентагона Марк Эспер полагает, что США отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений. Об этом он заявил в субботу во время выступления в Калифорнии, трансляция которого велась в Facebook.

Эсперу был задан вопрос о том, обеспокоен ли он созданием гиперзвуковых ракет в России. "Несколько лет назад мы взяли паузу в том, что касается этих технологий. Тогда мы однозначно лидировали. Сейчас мы в роли догоняющего", - ответил он. "Потому министерство вкладывает каждый доллар, который только может, чтобы гарантировать, что у нас есть преимущество, что мы получим преимущество в том, что касается гиперзвуковых вооружений", - добавил министр.

Теги
СШАРоссияЭспер, Марк
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