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Трамп заявил, что Джулиани удалось многое выяснить в ходе расследования на Украине

По словам американского президента, его адвокат представит доклад генеральному прокурору и Конгрессу

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Адвокат американского президента Рудольф Джулиани смог многое выяснить в ходе своего антикоррупционного расследования на Украине, однако пока не делился этой информацией с самим Дональдом Трампом. Об этом американский лидер сообщил в субботу журналистам в Вашингтоне.

"Он, я думаю, представит доклад генеральному прокурору и Конгрессу. Он говорит, что у него есть много хороших сведений. Я пока не говорил с ним по поводу этих сведений", - заявил Трамп. "Он не сказал мне, что ему удалось выяснить, но я думаю, что он хочет сообщить Конгрессу, генеральному прокурору и министерству юстиции. Я слышал, что ему очень многое удалось выяснить", - добавил президент, отвечая на вопрос о поездке своего адвоката на Украину.

Ранее Джулиани написал в Twitter, что намерен вскоре опубликовать материалы, которые призваны доказать причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена - одного из наиболее вероятных конкурентов Трампа на выборах 2020 года - к коррупции на Украине.

Поездка Джулиани

Газета The New York Times сообщила в среду, что Джулиани ранее на этой неделе побывал в Бухаресте и Киеве. Там он якобы пытался получить информацию у бывших генеральных прокуроров Украины Юрия Луценко, Виктора Шокина, а также уволенного в ноябре прокурора Константина Кулика, который расследовал дело газовой компании Burisma. В ее руководство входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

Издание утверждает, что Джулиани участвует в съемках фильма сети One America News Network. Фильм якобы призван подорвать доверие к попыткам демократов отстранить от должности Трампа и упрочить его шансы на переизбрание главой государства на выборах 2020 года.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий Хантера Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдДжулиани, РудольфЗеленский, Владимир Александрович
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