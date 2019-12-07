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Эспер сообщил, что США не перевели Украине менее $10 млн из одобренной ранее помощи

По словам министра обороны США, "большая часть помощи поступила в срок"

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Вашингтон не предоставил Украине менее $10 млн из общего объема военной помощи, выделение которой ранее было одобрено. Об этом заявил в субботу министр обороны США Марк Эспер во время выступления в Калифорнии, трансляция которого велась в Facebook.

Главу Пентагона попросили уточнить, верно ли, что Украина не получила свыше $35 млн из общего объема американской военной помощи, выделение которой ранее приостанавливалось президентом США Дональдом Трампом. С таким утверждением выступили в ноябре некоторые американские СМИ, в том числе газета Los Angeles Times.

"Думаю, что на самом деле на данный момент речь идет менее чем о $10 млн", - ответил Эспер. "Но большая часть помощи поступила в срок", - сказал он. Глава Пентагона не уточнил, по каким причинам часть помощи не дошла до Украины. Он также не пояснил, произойдет ли это.

Борьба с коррупцией

По словам Эспера, администрация США, принимая решения о выделении военной помощи Украине, будет учитывать, ведут ли в этой стране борьбу с коррупцией. 

Главе Пентагона был задан вопрос о том, планируется ли расширить финансовую и военную поддержку, которую США предоставляют Украине. "Скоро последует очередной транш. Думаю, на этот раз это примерно $250 млн", - сказал он. "В прошлый раз Министерство обороны США поддержало это. Полагаю, мы поддержим это в следующий раз", - добавил министр.

"Но мы всегда должны проводить проверки, - подчеркнул Эспер. - Мы всегда смотрим, как ее [помощь] использовали, а также ведут ли они борьбу с коррупцией".

В конце августа газета Politico сообщила, что Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечало издание, он хотел убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов США. Позже Трамп объявил, что военное финансирование Украины разблокировано.

В США в сентябре разгорелся серьезный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США, контролируемой демократами, о начале процедуры импичмента американского лидера. Как утверждают демократы, Трамп во время беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Байден является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичЭспер, Марк
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