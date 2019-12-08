США пока не планируют значительного наращивания сил на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Пентагон не планирует в ближайшее время дополнительно отправлять на Ближний Восток значительные силы. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в субботу во время выступления в Калифорнии, трансляция велась в Facebook.

"В настоящее время я не жду какой-либо значимой отправки сил в регион", - сказал он. Комментируя публикации ряда СМИ о том, что такие планы у Вашингтона имеются, Эспер подчеркнул: "Нет, эти сообщения не соответствуют действительности. Я не знаю, из какого источника они поступают". Он отметил, что Пентагон "проводит постоянные оценки" ситуации на Ближнем Востоке и в других регионах, чтобы решить, требуется ли отправка дополнительных сил.

О том, что США рассматривают возможность наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке за счет переброски 14 тыс. военнослужащих и десятков кораблей в целях противодействия Ирану, сообщила на этой неделе газета The Wall Street Journal. Позднее телеканал CNN выступил с утверждением, что США могут отправить в регион от 4 тыс. до 7 тыс. военнослужащих.