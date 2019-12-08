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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

СМИ: США не возражают против визита президента Ирана в Токио

Как сообщает агентство Kyodo, в центре переговоров между лидерами Ирана и Японии будет ситуация вокруг ядерной программы Тегерана

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. США сообщили Токио, что не возражают против визита президента Ирана Хасана Роухани в Японию, которая пытается сыграть роль посредника между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, Роухани может посетить Токио в районе 20 декабря. Агентство отмечает, что о согласии США на этот визит правительство Японии уведомил высокопоставленный деятель американской администрации. При этом он поставил условие, что Вашингтон должны будут проинформировать о результатах переговоров между Роухани и японским премьер-министром Синдзо Абэ.

В минувший вторник Абэ встретился в своей токийской резиденции с заместителем главы МИД Ирана Аббасом Арагчи, который прибыл как личный представитель иранского президента. По данным телеканала NHK, тот сообщил о готовности Роухани посетить Японию, с которой Тегеран традиционно поддерживает дружественные отношения.

В центре переговоров между лидерами Ирана и Японии, отмечает Kyodo, будет ситуация вокруг ядерной программы Тегерана.

Будущее договоренностей по этой проблеме оказалось под вопросом после одностороннего выхода из сделки США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники соглашения, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

8 мая 2019 года Иран приступил к первому этапу сокращения своих обязательств по ядерной сделке и объявил, что будет делать подобные шаги раз в 60 дней, если партнеры не выполнят своих обещаний. 6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги по обогащению урана на ядерном объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения обязательств.

Теги
ЯпонияСШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, ХасанАбэ, Синдзо
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