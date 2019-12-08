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Российские и американские эксперты встретились с руководством Госдепартамента

Как сообщил бывший американский посол в Москве Джеймс Коллинз, участников группы "Дартмутский диалог" принял Стивен Бигэн в своем нынешнем качестве спецпредставителя США по КНДР

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Участники российско-американской неправительственной группы "Дартмутский диалог" ("Дартмутская конференция") провели встречу со Стивеном Бигэном, выдвинутым на пост первого заместителя госсекретаря США. Об этом корреспонденту ТАСС стало известно в субботу от информированных источников.

Достоверность этих данных подтвердил в беседе с корреспондентом ТАСС бывший американский посол в Москве Джеймс Коллинз, принимавший участие в новом раунде конференции. "Да, мы встретились с господином Бигэном", - сказал отставной дипломат. По его словам, Бигэн принимал участников форума в своем нынешнем качестве спецпредставителя США по КНДР. Коллинз категорически отказался уточнить, о чем шла речь на встрече.

Очередной раунд "Дартмутского диалога" состоялся на этой неделе в США. На этот раз среди участников были, в частности, бывший министр топлива и энергетики России, председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России, президент фонда "Мировая политика и ресурсы" Юрий Шафраник, академик РАН Лео Бокерия, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

В этом году впервые за почти 60 лет своего существования российско-американская группа обратилась с публичным призывом к правительствам РФ и США, заявив о необходимости продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Как подчеркнули участники диалога, отказ от продления договора чреват неконтролируемой гонкой ядерных вооружений.

"Дартмутский диалог" идет с участием неправительственных экспертов и общественных деятелей России и США. Он был создан почти 60 лет назад для улучшения взаимопонимания между народами двух стран. Форум впервые состоялся в октябре 1960 года в Дартмутском колледже США. Участники диалога в закрытом режиме пытаются вырабатывать общие оценки политико-экономической ситуации в мире, формулировать предложения по расширению сотрудничества России и США.

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Бигэна на должность первого заместителя госсекретаря 1 ноября. Он должен заменить Джона Салливана, выдвинутого на пост посла США в Москве. В новом качестве Бигэн должен быть утвержден Сенатом Конгресса США. Сложностей с этим не ожидается.

Теги
СШАКНДРРоссияТрамп, ДональдСалливан, Джон
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Участники "Дартмутского диалога" призвали власти РФ и США продлить СНВ-3
В обращении неправительственной группы отмечается, что возникла "явная угроза неконтролируемой гонки ядерных вооружений"
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