Десятки тысяч демонстрантов в Гонконге проводят митинг с разрешения властей

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 декабря. /ТАСС/. Десятки тысяч жителей Гонконга собрались в воскресенье днем в оживленном торгово-развлекательном районе Козуэй-бэй для участия в крупнейшем за последние недели антиправительственном митинге. Власти разрешили провести это мероприятие, приуроченное к отмечаемому 10 декабря в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН Дню прав человека.

По свидетельству корреспондента ТАСС, группы демонстрантов выдвинулись от парка Виктория в сторону делового центра по согласованному с полицией маршруту. "Пять требований, ни одним меньше!", "Долой слезоточивый газ!", "Жестоких полицейских - к правосудию!", "Даешь свободу и демократию!", - гласят плакаты в руках активистов. Некоторые из них размахивают американскими флагами, другие - поют песню "Слава Гонконгу", ставшую неофициальным гимном протестного движения.

Правоохранительные органы предупредили организаторов, что митинг должен пройти мирно и спокойно, без провокаций, и завершиться не позже 22:00 (17:00 мск) в районе Central. В то же время полиция не исключает, что к шествию примкнули радикальные активисты, которые могут сойти с согласованного маршрута и попытаться устраивать беспорядки.

"Надеюсь, что участники марша смогут показать городу и всему миру, что они способны провести митинг мирно и организованно", - сказал журналистам комиссар полиции Гонконга Крис Тан. Он предупредил, что стражи порядка немедленно вмешаются и остановят мероприятие, если возникнет угроза насилия и беспорядков.

Организатором митинга выступает оппозиционное движение "Гражданский фронт за права человека".

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа студенческой молодежи продолжают антиправительственные выступления. Они периодически сопровождаются блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. В последние три недели, однако, ситуация в городе в целом оставалось спокойной.