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Во Франции из-за забастовки против пенсионной реформы отменено большинство поездов

Также нарушена работа метрополитена Парижа

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Национальное общество железных дорог Франции (SNCF) отменило в воскресенье большинство поездов в связи с забастовкой против предложенной правительством пенсионной реформы. Соответствующее уведомление размещено в Twitter компании.

По данным SNCF, в этот день будет ходить только один высокоскоростной поезд TGV из шести запланированных ранее. Кроме того, в это воскресенье курсировать будет одна из шести пригородных электричек Transilien и два из 10 региональных поездов TER. Примерно по такому же графику поезда будут ходить 9 декабря.

Кроме того, в воскресенье отменены три из пяти международных Eurostar и два из трех поездов Thalys, курсирующих между Францией и Швейцарией, Испанией, Италией и Германией.

В связи с забастовкой сильно нарушена работа метрополитена французской столицы. По сообщению Парижского автономного управления транспорта (RATP), в воскресенье и понедельник закрыты 14 из 16 линий метро. "Движение поездов сильно нарушено на наших линиях. Также с задержками ходят автобусы и трамваи", - указали в RATP. Представители транспортной компании призвали жителей города и туристов следить за появляющейся на их сайте и в Twitter информацией.

Главное управление гражданской авиации сообщило о том, что из-за акции протеста в воскресенье также возможны изменения в расписании авиарейсов.

Забастовка на транспорте является лишь частью проходящих в декабре массовых протестов трудящихся. Так, крупная общенациональная забастовка прошла во Франции 5 декабря в связи с планами правительства упразднить 42 особых пенсионных режима, благодаря которым работники отдельных отраслей, в том числе железнодорожники и энергетики, могут выходить на пенсию раньше и при этом получать больше. Также власти намерены продлить для всех категорий граждан периоды пенсионных взносов. Правительство считает необходимым пойти на такие меры, чтобы избежать многомиллиардного дефицита в финансировании пенсионной системы в обозримом будущем.

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Франция
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