СМИ: тело убитого в Афганистане японского врача доставлено в Токио

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Гроб с телом убитого в Афганистане японского врача и общественного деятеля Тэцу Накамуры доставлен в воскресенье в токийский международный аэропорт Нарита. В самолете из Кабула его сопровождали вдова и дочь покойного, сообщил телеканал NHK.

Ранее в прощальной церемонии в аэропорту афганской столицы принял участие действующий президент этой страны Ашраф Гани, который лично вместе с группой офицеров в парадной форме нес гроб с телом убитого врача. В своей речи Ашраф Гани подчеркнул заслуги Накамуры перед страной, отметив его работу в помощь беднейшим слоям населения. В знак признательности афганская авиакомпания Kam Air разместила портрет убитого на фюзеляже одного из своих пассажирских лайнеров.

73-летний врач, руководитель неправительственной организации "Пешаварское общество" Тэцу Накамура погиб 4 декабря от ран, полученных при нападении в районе города Джелалабад (провинция Нангархар) на востоке Афганистана. Его автомобиль попал в засаду, устроенную неизвестными. Во время нападения были убиты находившиеся вместе с Накамурой пятеро местных жителей - сотрудник его организации, водитель и трое охранников.

Убийство Накамуры, которого в Афганистане называли "дядюшка Мурад", вызвало широкий резонанс. Соболезнования по этому поводу выразили премьер-министр Японии Синдзо Абэ, действующий президент Афганистана Ашраф Гани, представители афганских благотворительных фондов и международных организаций.

В четверг японское общественное телевидение выдвинуло версию о том, что это преступление было спланированным. Такой вывод журналисты сделали после общения с местными жителями - очевидцами нападения, которые слышали, как переговаривались между собой люди, атаковавшие машину Накамуры. В тот же день губернатор афганской провинции Нангархар Шах Махмуд Миахел заявил, что убийство известного и популярного в стране врача планировалось за пределами страны и имеет политическую подоплеку.

Накамура, уроженец города Фукуока, многие годы занимался гуманитарной деятельностью в Афганистане. В 2000 году во время засухи в этой стране он сумел привлечь средства для строительства оросительных систем в пострадавших районах. В 2018 году правительство Афганистана наградило врача орденом.