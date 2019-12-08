{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

В Киеве считают, что нормандский саммит может принести "послевкусие разочарования"

10 декабря война в Донбассе не закончится, признала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель Петр Сивков/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Украинцам не стоит ожидать окончания конфликта в Донбассе сразу после встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина), она может принести "послевкусие разочарования". Об этом в воскресенье заявила пресс-секретарь президента Украины Владимир Зеленского Юлия Мендель.

На эту тему
Непредсказуемость "нормандского саммита". С чем Зеленский едет в Париж

"10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования", - написала она в Facebook.

Вместе с тем, Мендель считает, что встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже - это реальная возможность для прекращения огня в Донбассе. "Помните фразу: "Пока говорят дипломаты - пушки молчат"? Нормандская встреча 9 декабря - это возможность заставить пушки замолчать. Ничто другое пока не действует", - заключила она.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Спикер Рады заявил, что Украина будет придерживаться "красных линий" в Париже
Дмитрий Разумков считает, что в день встречи в нормандском формате "не должно быть политики и борьбы"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС