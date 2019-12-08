В Киеве считают, что нормандский саммит может принести "послевкусие разочарования"

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Украинцам не стоит ожидать окончания конфликта в Донбассе сразу после встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина), она может принести "послевкусие разочарования". Об этом в воскресенье заявила пресс-секретарь президента Украины Владимир Зеленского Юлия Мендель.

"10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования", - написала она в Facebook.

Вместе с тем, Мендель считает, что встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже - это реальная возможность для прекращения огня в Донбассе. "Помните фразу: "Пока говорят дипломаты - пушки молчат"? Нормандская встреча 9 декабря - это возможность заставить пушки замолчать. Ничто другое пока не действует", - заключила она.