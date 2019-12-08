Зеленский в Париже поднимет вопросы обмена пленными, прекращения огня и вывода войск

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поднимет на встрече лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже три вопроса - об обмене пленными, прекращении огня и выводе войск с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, что считает условием для проведения местных выборов. Об этом в воскресенье заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Первые три шага, которые поднимет президент Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, настоящее, а не фейковое прекращение огня, и, конечно, вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса. Первые два вопроса непосредственно касаются человеческой жизни, а потому они важные. Последний - условие для проведения выборов на Донбассе", - написала она на своей странице в Facebook.

Украина находится в сложной ситуации, однако на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже представит сильные аргументы, добавила Мендель. "Мы в сложной ситуации, но мы летим в Париж с очень сильной позицией", - отметила она.

При этом Мендель подчеркнула, что Украина уверена в поддержке со стороны Запада. "У нас есть сильные союзники - Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе со стороны США и Великобритании. Но самый важный наш союзник - это украинский народ, который хочет завершения войны", - отметила она.