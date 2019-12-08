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Россия - Белоруссия

Белорусская оппозиция второй день в центре Минска протестует против интеграции с Россией

Сотрудники милиции предупреждают, что акция не разрешена городскими властями

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Представители белорусской оппозиции второй день подряд проводят в центре Минска несанкционированную акцию против углубления интеграции Белоруссии с Россией, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Несколько десятков представителей оппозиции пришли в воскресенье на Октябрьскую площадь, как и накануне, однако их число меньше. Активисты стоят с националистическими бело-красно-белыми флагами и скандируют "Жыве Беларусь!" ("Живет Белоруссия!") и "Незалежнасць" ("Независимость"). С инициативой проведения акций выступил сопредседатель незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, в ней принимают участие и другие лидеры оппозиции.

Сотрудники милиции предупреждают по мегафону, что акция не разрешена городскими властями, поэтому призывают разойтись и напоминают об ответственности.

7 декабря несколько сотен оппозиционно настроенных граждан провели митинг на Октябрьской площади и шествие по улицам белорусской столицы в знак несогласия с политикой властей. По утверждению активистов, подписание интеграционных документов с РФ может привести к негативным последствиям для Белоруссии. Мероприятие прошло без серьезных инцидентов и задержаний.

8 декабря отмечается 20-летие подписания президентами России и Белоруссии Договора о создании Союзного государства. Документ вступил в силу после обмена ратификационными грамотами 26 января 2000 года. В настоящее время ведется работа над программой углубления интеграции двух стран. Стороны работают над согласованием 31 дорожной карты, 20 из которых готовы к подписанию. 7 декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели многочасовую встречу по этому вопросу в Сочи. Главы государств договорились продолжить диалог 20 декабря.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияРоссия - Белоруссия
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