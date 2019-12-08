Бурджанадзе: Россия ждет шагов от Грузии, чтобы отменить визы и снять запрет на полеты

ТБИЛИСИ, 8 декабря. /ТАСС/. Тбилиси должен первым сделать шаг в сторону улучшения отношений с Москвой, чтобы способствовать снятию введенного РФ с 8 июля запрета на прямое авиасообщение, а также отмене визового режима для граждан Грузии. Такое мнение высказала в воскресенье корреспонденту ТАСС экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе, подводя итоги своего визита в Москву.

"Поскольку в последний раз ухудшения грузино-российских отношений летом были связаны с безответственным поведением властей Грузии, а также из-за совершенно неразумного заявления президента страны [Саломе Зурабишвили], грузинская сторона должна первой сделать шаг", - сказала Бурджанадзе. "И в МИДе России, и в Думе во время моего визита не раз говорили, что Москва готова снять ограничения на авиасообщение, а также аннулировать визовый режим с Грузией. Было бы хорошо, если грузинская сторона оценила бы эти сигналы как позитивные, а не стала бы оправдываться за то, что произошло в июле этого года".