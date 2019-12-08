Кабмин ФРГ обсудит дальнейшую реакцию на убийство гражданина Грузии

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Новые данные по громкому убийству гражданина Грузии в Берлине осложняют отношения между Германией и Россией, правительство ФРГ обсудит дальнейшие шаги по мере его расследования. Об этом заявила министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild .

"Это убийство наносит вред отношениям между Германией и Россией. Доказательства весомые", - утверждает она. "Российская сторона должна, наконец, внести свой вклад в расследование этого преступления, и нам в правительстве нужно будет обсудить и принять решение по дальнейшей реакции", - заявила Крамп-Карренбауэр.

Касаясь выстраивания отношений с Москвой, она указала на то, что "в странах Балтии и Польше совершенно другое восприятие России". Министр утверждает, что Россия якобы "нарушает там воздушное пространство, ведет кампании по дезинформации". "Мы не должны просто отбросить в сторону опыт этих стран", - сказала Крамп-Карренбауэр.