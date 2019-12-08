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Кризис на Украине

Саакашвили призвал помолиться за успех Украины на переговорах в Париже

Экс-глава администрации Одесской области выступил в поддержку президента Украины в преддверии встречи лидеров "нормандской четверки"

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Грузии, экс-глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили выступил в поддержку президента Украины Владимира Зеленского в преддверии встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже. О своей поддержке он заявил в эфире телеканала "Украина".

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"Если Украина потерпит поражение на этих переговорах, каждый из нас потерпит поражение вместе с Украиной", - заявил Саакашвили. Он подчеркнул, что понимает позиции Зеленского, с которыми он поедет в Париж. "Я прекрасно понимаю его мотивацию. Это мотивация украинских матерей, которые могут потерять своих сыновей, это мотивация любого человека, который думает о своей безопасности", - полагает он.

Саакашвили призвал всех помолиться за успех Украины на переговорах, раскритиковав при этом действия тех украинских политиков, которые собирают народ на "майдане" накануне саммита, чтобы предъявить требования к Зеленскому. "Не на "майдан" надо идти, давайте пойдем вместе помолимся за то, чтобы эта встреча была успешной. Это будет достойная позиция", - отметил Саакашвили, добавив, что молиться должны экс-президент Украины Петр Порошенко, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, а также лидер входящий в парламент партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеТимошенко, Юлия ВладимировнаСаакашвили, Михаил НиколаевичЗеленский, Владимир Александрович
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