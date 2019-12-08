В Киеве оппозиция собралась на "майдане" с требованиями к "нормандской четверке"

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч человек собрались в центре украинской столицы - на Площади независимости, чтобы потребовать от участников лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) не переходить "красные линии". Основными организаторами митинга являются три украинские партии - "Европейская солидарность" (лидер - Петр Порошенко), "Батькивщина" (лидер - Юлия Тимошенко) и "Голос" (лидер - Святослав Вакарчук).

"Призываю украинских патриотов прийти сегодня в 13:00 (14:00 мск - прим. ТАСС) на Площадь независимости в Киеве и на площади ваших родных городов. Мы должны совместно защитить Украину. Россия, Франция, Германия должны услышать "красные линии", за которые мы не выйдем", - написал в воскресенье в своем Telegram-канале Порошенко.

В эти минуты на киевском "майдане" уже собралось несколько тысяч человек. Люди держат в руках национальные и националистические флаги, а также флаги политических сил и скандируют: "Нет капитуляции". После того, как перед ними выступили артисты, слово взял бывший спикер Верховной рады, член "Европейской солидарности" Андрей Парубий. "Почему мы сегодня тут? Потому что всегда во времена, когда перед Украиной была опасность, украинцы выходят на "майданы", чтобы защитить страну", - сказал он.

Организаторы заявили, что их "не устраивает мир любой ценой". Они уверены, что власть не должна допускать никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса страны, а также относительно "деоккупации и возвращения Крыма".

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.