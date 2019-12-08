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Кризис на Украине

Папа Римский Франциск молится за успех встречи в "нормандском формате"

Он выразил надежду на то, что политический диалог внесет вклад в построение мира на востоке Украины

ВАТИКАН, 8 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск выразил надежду на то, что встреча в нормандском формате увенчается успехом, и призвал молиться за это. Об этом глава Римско-католической церкви заявил в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

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"Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России и Франции и канцлера ФРГ, что называется нормандским форматом, на которой будет вестись поиск выхода из болезненного конфликта на востоке Украины. Я молюсь за ее успех и всех призываю к тому же в надежде, что политический диалог внесет вклад в построение мира и справедливости для народа этих территорий", - сказал понтифик.

Франциск не в первый раз публично высказывается на тему украинского кризиса. Он также объявлял сбор пожертвований в пользу пострадавшего населения Донбасса.

Теги
Франциск (Папа Римский)УкраинаВатиканКризис на Украине
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