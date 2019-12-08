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Саммит "нормандской четверки" в Париже

Зеленскому пригрозили судьбой Януковича, если он перейдет "красные линии" в Париже

По словам телеведущего Виталия Гайдукевича, украинцы путем протестов могут добиться очередной смены власти в стране

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Собравшиеся на киевском "майдане" сторонники украинской оппозиции напомнили президенту Украины Владимиру Зеленскому о судьбе экс-руководителя страны Виктора Януковича и пригрозили, что с нынешним главой государства может случиться то же самое в случае, если их не устроят итоги переговоров лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже. В частности, с соответствующим заявлением со сцены "майдана" в воскресенье выступил украинский телеведущий Виталий Гайдукевич.

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"Твой рейс будет не Париж - Киев, а Париж - Ростов[-на-Дону], и это будет если не завтра, то чуть позже", - заявил Гайдукевич, предъявляя требования к Зеленскому по поводу переговоров в Париже. По его словам, украинцы будут готовы выступить против президента в случае неудачных, по их мнению, для Украины итогов "нормандской встречи". Собравшиеся люди поддержали Гайдукевича аплодисментами, а также стали выкрикивать лозунги, содержание которых сводится к необходимости отставки Зеленского.

Телеведущий выразил уверенность, что украинцы путем протестов могут добиться очередной смены власти в стране, как это произошло в случае с Януковичем. "Майдан" доказывал неоднократно, что граждане на Украине имеют силу", - отметил он.

В эти минуты на площади Независимости в Киеве собралось несколько тысяч человек на митинг, организованный тремя оппозиционными партиями "Европейской солидарностью" (лидер - Петр Порошенко), "Батькивщиной" (лидер - Юлия Тимошенко) и "Голосом" (лидер - Святослав Вакарчук). Они собрали людей, чтобы предъявить требования к лидерам "нормандской четверки" накануне их встречи в Париже. Организаторы заявили, что их "не устраивает мир любой ценой". Они уверены, что власть не должна допускать никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса страны, а также относительно "деоккупации и возвращения Крыма".

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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