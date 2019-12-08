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Партии ушедшего в отставку правительства Финляндии войдут в его новый состав

Сформировать новый кабмин экс-премьер Антти Ринне рассчитывает к 10 декабря

ХЕЛЬСИНКИ, 8 декабря. /ТАСС/. Новое финское правительство, скорее всего, будет состоять из партий ушедшего во вторник в отставку кабмина. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции назначенный ответственным за формирование нового правительства экс-премьер, лидер Социал-демократической партии (СДП) Антти Ринне.

"Представляется, что правительство будет состоять из входивших в него ранее партий, которые будут работать по уже принятой программе", - сказал он. "Если все пройдет согласно ожиданиям, голосование за нового премьер-министра состоится во вторник", - указал Ринне.

Переговоры по формированию правительства состоялись ранее в воскресенье. Сформировать новый кабмин Ринне рассчитывает к 10 декабря. Партийный совет СДП Финляндии выберет кандидата на пост нового премьер-министра страны в воскресенье вечером. Затем по вопросу кандидата на пост главы правительства должен будет проголосовать парламент, после чего его назначит на эту должность президент.

К настоящему моменту желание занять пост премьера высказали два политика от социал-демократов - министр транспорта и коммуникаций Санна Марин и глава парламентской фракции партии Антти Линдтман.

Как сообщил во вторник спикер парламента страны Матти Ванханен, новое правительство Финляндии может быть сформировано через неделю, если в его составе останутся прежние пять партий. Если же состав кабмина поменяется и нужно будет составлять новую программу работы правительства, то, по оценкам Ванханена, его формирование может затянуться дольше чем на месяц.

Во вторник лидер СДП Ринне на фоне скандала из-за двухнедельной забастовки сотрудников финской почты подал президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке правительства, которое было принято. В состав коалиционного кабмина, помимо членов СДП, входили представители "Финляндского центра", Союза "зеленых", Левого союза и Шведской народной партии.

Теги
Ниинистё, СаулиФинляндияРинне, Антти
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