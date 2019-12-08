Ливийская армия заявила, что ее истребитель потерпел крушение под Триполи из-за неполадок

КАИР, 8 декабря. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сообщила о потере в субботу из-за технических неполадок одного из своих истребителей, наносивших удары в окрестностях Триполи. Об этом сообщает в воскресенье телеканал Libya со ссылкой на заявление главного командования ВС.

"В субботу, 7 декабря, была потеряна связь с одним из истребителей МиГ-23, выполнявшим боевую задачу, - отмечается в нем. - Причиной катастрофы стала техническая неисправность, из-за которой пилот вынужден был покинуть самолет, после чего приземлился на парашюте на территории противника".

В ЛНА сообщили, что управлявший летательным аппаратом генерал-майор Амер аль-Джакам был взят в плен террористами из города Эз-Завия (в 50 км к западу от столицы), которые обходятся с ним неподобающим образом, что нарушает Женевские конвенции о правилах обращения с военнопленными. В командовании подчеркнули, что этот инцидент не повлияет на операции армии, пообещав боевикам жесткий ответ.

Накануне формирования Правительства национального согласия (ПНС) Ливии премьера Фаиза Сараджа заявили, что им удалось сбить принадлежавший ЛНА МиГ-23 неподалеку от военной базы Ярмук в районе Каср Бен-Гашир в 10 км к югу от Триполи. Позднее в сети появились кадры с захваченным пилотом, который предстает на них без видимых ранений и побоев. Между тем, на опубликованных сторонниками триполийского правительства фотографиях видно, как пленившие генерала бойцы ПНС глумятся и издеваются над ним, не прибегая к физическому воздействию.