Нетаньяху заявил, что Израиль возглавляет глобальные усилия по противодействию Ирану

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 декабря. /ТАСС/. Израиль возглавляет глобальные усилия, направленные против агрессии Ирана. С таким заявлением выступил в воскресенье на конференции газеты Makor Rishon в Иерусалиме премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы (Израиль - прим. ТАСС) неустанно прилагаем усилия для продвижения санкций в отношении Ирана, давления на Иран, активного военного противодействия Ирану в его попытках закрепления на нашей (израильской - прим. ТАСС) границе. По сути, мы (Израиль - прим. ТАСС) возглавляем глобальные усилия против Ирана", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

На еженедельном заседании израильского правительства в воскресенье Нетаньяху отметил, что за неделю обсудил иранскую проблематику с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. "В течение недели я провел важные переговоры с лидерами США и России. Я говорил [по телефону] с президентом Трампом и президентом Путиным, а также встречался в Лиссабоне с госсекретарем США Майклом Помпео. Одна тема главенствовала на всех переговорах - Иран. Иран продолжает свою агрессию на Ближнем Востоке и даже наращивает ее", - цитирует высказывания Нетаньяху перед министрами его канцелярия.

6 декабря Нетаньяху и Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии, Иран, потребности еврейского государства в области безопасности, а также координацию между военными двух стран, сообщила пресс-служба израильского премьера. Телефонный разговор Нетаньяху и Трампа состоялся 1 декабря, а встреча израильского премьера с Помпео прошла в столице Португалии 5 декабря.