Экоактивисты устроили в Париже акцию протеста с перевернутыми портретами Макрона

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Акция в защиту климата прошла в воскресенье днем в Париже. Как сообщил телеканал LCI, около сотни манифестантов с перевернутыми портретами президента Франции Эмманюэля Макрона в руках выстроились на площади Трокадеро в знак протеста против "бездействия властей в области климата и социальной политики".

Организатором демонстрации выступила экологическая ассоциация Anv-COP21. Помимо портретов, которые, по словам активистов, они "реквизировали" из мэрий различных городов, манифестанты развернули растяжку, на которой было написано "Макрон - чемпион пустых разговоров".

Свою акцию они приурочили к стартовавшей 2 декабря в Мадриде 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), которая продлится до 13 декабря. Демонстранты также осудили отсутствие французского президента на этом форуме - Францию на нем представлял премьер-министр Эдуар Филипп.

Аналогичная акция протеста прошла во Франции в конце августа. Тогда участники протестного марша пронесли по улицам Байонны 128 портретов президента Франции. В течение года активисты движения воровали портреты Макрона из французских мэрий, в том числе - один из Биаррица и сразу несколько из мэрий парижских округов. Сами активисты подчеркивают, что портреты они не воруют, а "реквизируют", что, очевидно, подразумевает их возвращение на место в будущем, хотя сделать они это обещают только в ответ на более решительную политику властей в сфере экологии. С начала года им удалось добыть 128 портретов, при этом были задержаны 93 активиста.