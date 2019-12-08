{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эспер заявил, что Трамп считает Россию и Китай долгосрочным вызовом для США

Глава Пентагона добавил, что Москва и Пекин вызывают у Вашингтона "наибольшую озабоченность"

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп исходит из того, что Москва и Пекин будут являться вызовом для Вашингтона в течение продолжительного времени. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью журналистам телеканала Fox News, которое вышло в эфир в воскресенье.

Как отметил глава Пентагона, Рональд Рейган, являвшийся президентом США в 1981-1989 годы, "знал, что угрозой в то время был СССР". "А президент Трамп знает, что в долгосрочной перспективе вызовом для нас является Россия, а также Китай", - добавил Эспер. Он также подчеркнул, что Россия и Китай являются государствами, которые вызывают у США "наибольшую озабоченность в долгосрочном плане".

В субботу во время выступления в Калифорнии Эспер признал, что США отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений. Он также выразил обеспокоенность в связи с тем, что некоторые новейшие разработки РФ в оборонной сфере не учитываются российско-американским Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Теги
СШАРоссияКитайТрамп, ДональдЭспер, Марк
Реклама на ТАСС
Ситуация на Корейском полуострове
Трамп: КНДР потеряет все, если предпримет враждебные действия против США
При этом американский лидер считает, что у КНДР "есть невероятный экономический потенциал"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС