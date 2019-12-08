Эспер заявил, что Трамп считает Россию и Китай долгосрочным вызовом для США

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп исходит из того, что Москва и Пекин будут являться вызовом для Вашингтона в течение продолжительного времени. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью журналистам телеканала Fox News, которое вышло в эфир в воскресенье.

Как отметил глава Пентагона, Рональд Рейган, являвшийся президентом США в 1981-1989 годы, "знал, что угрозой в то время был СССР". "А президент Трамп знает, что в долгосрочной перспективе вызовом для нас является Россия, а также Китай", - добавил Эспер. Он также подчеркнул, что Россия и Китай являются государствами, которые вызывают у США "наибольшую озабоченность в долгосрочном плане".

В субботу во время выступления в Калифорнии Эспер признал, что США отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений. Он также выразил обеспокоенность в связи с тем, что некоторые новейшие разработки РФ в оборонной сфере не учитываются российско-американским Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.